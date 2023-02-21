Колупаева (Богдан) Ирина Евтеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Богдан Евтей Михайлович
Рождение ребёнка
1949
Сын: Колупаев Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Колупаев Иван Алексеевич
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колупаев Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1998