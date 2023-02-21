Колупаева (Богдан) Ирина Евтеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колупаева (Богдан) Ирина Евтеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Богдан Евтей Михайлович

Мать: Богдан Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Колупаев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Колупаев Иван Алексеевич

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колупаев Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колупаев Иван Алексеевич

Смерть
1998
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