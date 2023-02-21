Колупаев Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колупаев Иван Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Сын: Колупаев Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Колупаева Ирина Евтеевна

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колупаева Ирина Евтеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колупаева Ирина Евтеевна

Смерть
1978
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