Колупаев Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1949
Сын: Колупаев Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Колупаева Ирина Евтеевна
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колупаева Ирина Евтеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колупаева Ирина Евтеевна
Смерть
1978