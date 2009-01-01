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Богдан Сергей Ефтеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Богдан Евтей Михайлович

Мать: Богдан Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2009
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