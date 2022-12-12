село Старый Тяжин, село Старый Тяжин, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область (на 2019) — Familio

Старый Тяжин

Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Маринский округ
2290Тяжин (Тяжинское), с. каз.при рч. Тяжине.51159157503421Церковь православная 1. Почтовая станция. Полуэтап.
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Список населенных мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Мариинский уезд, Тяжинская волость
1Село Тяжино26452212

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кемеровская область, Тяжинский район
118113Старый Тяжинсело56°09'88°34'O-45-142

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кемеровская область, Тяжинский муниципальный район, Нововосточное сельское поселение
32634424131с Старый Тяжинсело
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