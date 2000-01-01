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Богдан Евдокия Анисимовна

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Место рождения

Полтавская губерния

Дата рождения

1860

Дата смерти

1925

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Полтавская губерния
Рождение ребёнка
1878

Сын: Богдан Евсей Михайлович

Отец ребёнка: Богдан Михайло

Рождение ребёнка
1885

Сын: Богдан Евтей Михайлович

Отец ребёнка: Богдан Михайло

Полтавской губернии
Рождение ребёнка
1885

Сын: Богдан Минай Михайлович

Отец ребёнка: Богдан Михайло

Рождение ребёнка
До 1898

Сын: Богдан Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Богдан Михайло

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Просковья Михайловна

Отец ребёнка: Богдан Михайло

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богдан Михайло Михайлович

Отец ребёнка: Богдан Михайло

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богдан Михайло

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ярослава Михайловна

Отец ребёнка: Богдан Михайло

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косенко Марина Михайловна

Отец ребёнка: Богдан Михайло

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Богдан Михайло

Смерть
1925
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