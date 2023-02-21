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Богдан Евсей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Богдан Михайло

Мать: Богдан Евдокия Анисимовна

Бракосочетание
27.01.1899

Жена: Богдан Мария Васильевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богдан Мария Васильевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богдан Иван Евсеевич

Мать ребёнка: Богдан Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
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