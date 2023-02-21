Богдан Евсей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Богдан Михайло
Бракосочетание
27.01.1899
Жена: Богдан Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Богдан Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богдан Иван Евсеевич
Мать ребёнка: Богдан Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно