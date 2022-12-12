Богдан (Лазаренко) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богдан (Лазаренко) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1878 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лазаренко Василий

Мать: ?

Бракосочетание
27.01.1899

Муж: Богдан Евсей Михайлович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богдан Иван Евсеевич

Отец ребёнка: Богдан Евсей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богдан Евсей Михайлович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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