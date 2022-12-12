Богдан (Лазаренко) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лазаренко Василий
Мать: ?
Бракосочетание
27.01.1899
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богдан Иван Евсеевич
Отец ребёнка: Богдан Евсей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богдан Евсей Михайлович
Смерть
Неизвестно