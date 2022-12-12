Богдан Иван Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богдан Иван Евсеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богдан Евсей Михайлович

Мать: Богдан Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Суслово, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Суслово, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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