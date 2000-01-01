Богдан Михайло
Место рожденияПолтавская губерния
Дата рождения1860
Дата смерти1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Полтавская губерния
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Богдан Евдокия Анисимовна
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Богдан Евдокия Анисимовна
Полтавской губернии
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Богдан Евдокия Анисимовна
Рождение ребёнка
До 1898
Сын: Богдан Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Богдан Евдокия Анисимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богдан Михайло Михайлович
Мать ребёнка: Богдан Евдокия Анисимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ярослава Михайловна
Мать ребёнка: Богдан Евдокия Анисимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Михайловна
Мать ребёнка: Богдан Евдокия Анисимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Просковья Михайловна
Мать ребёнка: Богдан Евдокия Анисимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косенко Марина Михайловна
Мать ребёнка: Богдан Евдокия Анисимовна
Смерть
1915