Белолипецкий Фома Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белолипецкий Фома Тимофеев

Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

С 1756 по 1758

Дата смерти

20.08.1807

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1756 по 1758

Отец: Белолипецкий Тимофей Севастьянов

Мать: Белолипецкая Екатерина Егорова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
10.06.1774

Жена: Белолипецкая Агафья Михайлова

Рождение ребёнка
С 1785 по 1788

Сын: Белолипецкий Лука Фомин

Мать ребёнка: Белолипецкая Агафья Михайлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
С 1790 по 1793

Сын: Белолипецкий Зеновий Фомин

Мать ребёнка: Белолипецкая Агафья Михайлова

Рождение ребёнка
1796

Сын: Белолипецкий Никифор Фомин

Мать ребёнка: Белолипецкая Агафья Михайлова

Смерть
20.08.1807
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