Белолипецкий Фома Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияС 1756 по 1758
Дата смерти20.08.1807
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1756 по 1758
Бракосочетание
10.06.1774
Рождение ребёнка
С 1785 по 1788
Мать ребёнка: Белолипецкая Агафья Михайлова
Рождение ребёнка
С 1790 по 1793
Сын: Белолипецкий Зеновий Фомин
Мать ребёнка: Белолипецкая Агафья Михайлова
Рождение ребёнка
1796
Сын: Белолипецкий Никифор Фомин
Мать ребёнка: Белолипецкая Агафья Михайлова
Смерть
20.08.1807