Белолипецкий Лука Фомин
Место рождения
Дата рожденияС 1785 по 1788
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1785 по 1788
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Белолипецкая Наталья
Рождение ребёнка
1806
Сын: Белолипецкий Василий Лукин
Мать ребёнка: Белолипецкая Наталья
Рождение ребёнка
До 1810
Сын: Белолипецкий Степан Лукин
Мать ребёнка: Белолипецкая Наталья
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Белолипецкая Наталья
Смерть
1827