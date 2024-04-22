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Белолипецкий Лука Фомин

Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

С 1785 по 1788

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1785 по 1788

Отец: Белолипецкий Фома Тимофеев

Мать: Белолипецкая Агафья Михайлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Белолипецкий Семен Лукин

Мать ребёнка: Белолипецкая Наталья

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Белолипецкий Василий Лукин

Мать ребёнка: Белолипецкая Наталья

Рождение ребёнка
До 1810

Сын: Белолипецкий Степан Лукин

Мать ребёнка: Белолипецкая Наталья

Рождение ребёнка
1829

Сын: Белолипецкий Илья Лукин

Мать ребёнка: Белолипецкая Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1827
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