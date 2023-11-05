Белолипецкая Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Белолипецкий Лука Фомин
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1806
Сын: Белолипецкий Василий Лукин
Отец ребёнка: Белолипецкий Лука Фомин
Рождение ребёнка
До 1810
Сын: Белолипецкий Степан Лукин
Отец ребёнка: Белолипецкий Лука Фомин
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Белолипецкий Лука Фомин
Смерть
Неизвестно