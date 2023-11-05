Белолипецкая Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белолипецкая Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Белолипецкий Семен Лукин

Отец ребёнка: Белолипецкий Лука Фомин

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Белолипецкий Василий Лукин

Отец ребёнка: Белолипецкий Лука Фомин

Рождение ребёнка
До 1810

Сын: Белолипецкий Степан Лукин

Отец ребёнка: Белолипецкий Лука Фомин

Рождение ребёнка
1829

Сын: Белолипецкий Илья Лукин

Отец ребёнка: Белолипецкий Лука Фомин

Смерть
Неизвестно
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