Белолипецкий Зеновий Фомин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1790 по 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1790 по 1793
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Белолипецкий Андрей Зеновьевич
Мать ребёнка: Белолипецкая Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
1814
Сын: Белолипецкий Ефим Зеновьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Белолипецкий Федот Зеновьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Белолипецкий Федор Зеновьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Белолипецкий Василий Зеновьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Белолипецкая Дарья Зеновьевна
Мать ребёнка: Белолипецкая Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Белолипецкая Мария Зеновьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно