Белолипецкий Зеновий Фомин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белолипецкий Зеновий Фомин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1790 по 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1790 по 1793

Отец: Белолипецкий Фома Тимофеев

Мать: Белолипецкая (Гавриилова) Агафья Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белолипецкая Авдотья Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Белолипецкий Андрей Зеновьевич

Мать ребёнка: Белолипецкая Авдотья Федорова

Рождение ребёнка
1814

Сын: Белолипецкий Ефим Зеновьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Белолипецкий Федот Зеновьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Белолипецкий Федор Зеновьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Белолипецкий Василий Зеновьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Белолипецкая Дарья Зеновьевна

Мать ребёнка: Белолипецкая Авдотья Федорова

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Белолипецкая Мария Зеновьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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