Белолипецкая (Кокарева) Екатерина Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Отец: Кокарев Егор
Мать: не указана
Сын: Белолипецкий Фома Тимофеев
Отец ребёнка: Белолипецкий Тимофей Севастьянов
Сын: Белолипецкий Петр Тимофеев
Отец ребёнка: Белолипецкий Тимофей Севастьянов
Сын: Белолипецкий Никифор Тимофеев
Отец ребёнка: Белолипецкий Тимофей Севастьянов
Сын: Белолипецкий Алексей Тимофеев
Отец ребёнка: Белолипецкий Тимофей Севастьянов
Дочь: Белолипецкая Агафья Тимофеева
Отец ребёнка: Белолипецкий Тимофей Севастьянов
Дочь: Белолипецкая Акулина Тимофеева
Отец ребёнка: Белолипецкий Тимофей Севастьянов
Сын: Белолипецкий Федор Тимофеев
Отец ребёнка: Белолипецкий Тимофей Севастьянов
Дочь: Белолипецкая Аксиния Тимофеева
Отец ребёнка: Белолипецкий Тимофей Севастьянов
Сын: Белолипецкий Ерофей Тимофеев
Отец ребёнка: Белолипецкий Тимофей Севастьянов