Белолипецкая (Кокарева) Екатерина Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белолипецкая (Кокарева) Екатерина Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Кокарев Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1756 по 1758

Сын: Белолипецкий Фома Тимофеев

Отец ребёнка: Белолипецкий Тимофей Севастьянов

Рождение ребёнка
1756

Сын: Белолипецкий Петр Тимофеев

Отец ребёнка: Белолипецкий Тимофей Севастьянов

Рождение ребёнка
1756

Сын: Белолипецкий Никифор Тимофеев

Отец ребёнка: Белолипецкий Тимофей Севастьянов

Рождение ребёнка
1760

Сын: Белолипецкий Алексей Тимофеев

Отец ребёнка: Белолипецкий Тимофей Севастьянов

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Белолипецкая Агафья Тимофеева

Отец ребёнка: Белолипецкий Тимофей Севастьянов

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Белолипецкая Акулина Тимофеева

Отец ребёнка: Белолипецкий Тимофей Севастьянов

Рождение ребёнка
1765

Сын: Белолипецкий Федор Тимофеев

Отец ребёнка: Белолипецкий Тимофей Севастьянов

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Белолипецкая Аксиния Тимофеева

Отец ребёнка: Белолипецкий Тимофей Севастьянов

Рождение ребёнка
1772

Сын: Белолипецкий Ерофей Тимофеев

Отец ребёнка: Белолипецкий Тимофей Севастьянов

Смерть
Неизвестно
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