Белолипецкий Тимофей Севастьянов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1731 по 1738
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Жена: Федосья
Жена: не указана
Сын: Белолипецкий Петр Тимофеев
Мать ребёнка: Белолипецкая (Кокарева) Екатерина Егорова
Сын: Белолипецкий Никифор Тимофеев
Мать ребёнка: Белолипецкая (Кокарева) Екатерина Егорова
Сын: Белолипецкий Фома Тимофеев
Мать ребёнка: Белолипецкая (Кокарева) Екатерина Егорова
Сын: Белолипецкий Алексей Тимофеев
Мать ребёнка: Белолипецкая (Кокарева) Екатерина Егорова
Дочь: Белолипецкая Агафья Тимофеева
Мать ребёнка: Белолипецкая (Кокарева) Екатерина Егорова
Дочь: Белолипецкая Акулина Тимофеева
Мать ребёнка: Белолипецкая (Кокарева) Екатерина Егорова
Сын: Белолипецкий Федор Тимофеев
Мать ребёнка: Белолипецкая (Кокарева) Екатерина Егорова
Дочь: Белолипецкая Аксиния Тимофеева
Мать ребёнка: Белолипецкая (Кокарева) Екатерина Егорова
Сын: Белолипецкий Ерофей Тимофеев
Мать ребёнка: Белолипецкая (Кокарева) Екатерина Егорова