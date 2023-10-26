Белолипецкий Тимофей Севастьянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белолипецкий Тимофей Севастьянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1731 по 1738

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1731 по 1738

Отец: Белолипецкий (Белолипский) Севастьян (Савостьян) Леонтьев

Мать: Белолипецкая Федора Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Белолипецкий Петр Тимофеев

Мать ребёнка: Белолипецкая (Кокарева) Екатерина Егорова

Рождение ребёнка
1756

Сын: Белолипецкий Никифор Тимофеев

Мать ребёнка: Белолипецкая (Кокарева) Екатерина Егорова

Рождение ребёнка
С 1756 по 1758

Сын: Белолипецкий Фома Тимофеев

Мать ребёнка: Белолипецкая (Кокарева) Екатерина Егорова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Белолипецкий Алексей Тимофеев

Мать ребёнка: Белолипецкая (Кокарева) Екатерина Егорова

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Белолипецкая Агафья Тимофеева

Мать ребёнка: Белолипецкая (Кокарева) Екатерина Егорова

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Белолипецкая Акулина Тимофеева

Мать ребёнка: Белолипецкая (Кокарева) Екатерина Егорова

Рождение ребёнка
1765

Сын: Белолипецкий Федор Тимофеев

Мать ребёнка: Белолипецкая (Кокарева) Екатерина Егорова

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Белолипецкая Аксиния Тимофеева

Мать ребёнка: Белолипецкая (Кокарева) Екатерина Егорова

Рождение ребёнка
1772

Сын: Белолипецкий Ерофей Тимофеев

Мать ребёнка: Белолипецкая (Кокарева) Екатерина Егорова

Смерть
1813

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