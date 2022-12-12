Семен Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: Тимофей Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1719
Сын: Михаил Семенович
Мать ребёнка: 1-я Тимофеева
Рождение ребёнка
1727
Сын: Павел Семенович
Мать ребёнка: 1-я Тимофеева
Бракосочетание
13.06.1739
Жена: Феодосия Алексеевна
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Варвара Семеновна
Мать ребёнка: Феодосия Алексеевна
Рождение ребёнка
01.05.1746
Сын: Федор Семенович
Мать ребёнка: Феодосия Алексеевна
Рождение ребёнка
31.03.1749
Дочь: Матрона Семеновна
Мать ребёнка: Феодосия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1-я Тимофеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно