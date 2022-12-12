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Семен Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Тимофей Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1719

Сын: Михаил Семенович

Мать ребёнка: 1-я Тимофеева

Рождение ребёнка
1727

Сын: Павел Семенович

Мать ребёнка: 1-я Тимофеева

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
13.06.1739

Жена: Феодосия Алексеевна

Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Варвара Семеновна

Мать ребёнка: Феодосия Алексеевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.05.1746

Сын: Федор Семенович

Мать ребёнка: Феодосия Алексеевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
31.03.1749

Дочь: Матрона Семеновна

Мать ребёнка: Феодосия Алексеевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1-я Тимофеева

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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