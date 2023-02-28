Федор Семенович
Место рождения
Дата рождения01.05.1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1746
Отец: Семен Тимофеевич
Мать: Феодосия Алексеевна
Крещение
01.05.1746
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домника Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно