Федор Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедор Семенович

Федор Семенович

avatar

Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

01.05.1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1697 г.р.

Мать

1707 г.р.

Жена

1746 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1746

Отец: Семен Тимофеевич

Мать: Феодосия Алексеевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
01.05.1746
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домника Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close