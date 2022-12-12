Домника Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смерти20.12.1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Семенович
Место жительства
Неизвестно
Похороны
20.12.1790
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
20.12.1790
Причина смерти: Чахоткою