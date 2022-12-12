Домника Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домника Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

20.12.1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Семенович

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Похороны
20.12.1790
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
20.12.1790
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: Чахоткою
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