1-я Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1720 и 1726
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1719
Сын: Михаил Семенович
Отец ребёнка: Семен Тимофеевич
Рождение ребёнка
1727
Сын: Павел Семенович
Отец ребёнка: Семен Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Тимофеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1720 и 1726