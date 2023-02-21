1-я Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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1-я Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1720 и 1726

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1697 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1719

Сын: Михаил Семенович

Отец ребёнка: Семен Тимофеевич

Рождение ребёнка
1727

Сын: Павел Семенович

Отец ребёнка: Семен Тимофеевич

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1720 и 1726
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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