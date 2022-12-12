Павел Семенович
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смерти26.02.1797
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Семен Тимофеевич
Мать: 1-я Тимофеева
Рождение ребёнка
1753
Сын: Федот Павлович
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
?.06.1756
Дочь: Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Алексей Павлович
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Похороны
26.02.1797
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
26.02.1797