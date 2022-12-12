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Павел Семенович

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Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

26.02.1797

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Семен Тимофеевич

Мать: 1-я Тимофеева

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Федот Павлович

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
?.06.1756

Дочь: Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Алексей Павлович

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Похороны
26.02.1797
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
26.02.1797
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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