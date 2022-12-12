Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Между 1766 и 1781

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1727 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Федот Павлович

Отец ребёнка: Павел Семенович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
?.06.1756

Дочь: Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Павел Семенович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Алексей Павлович

Отец ребёнка: Павел Семенович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Семенович

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1766 и 1781
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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