Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиМежду 1766 и 1781
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Федот Павлович
Отец ребёнка: Павел Семенович
Рождение ребёнка
?.06.1756
Дочь: Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Павел Семенович
Рождение ребёнка
1763
Сын: Алексей Павлович
Отец ребёнка: Павел Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Семенович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1766 и 1781