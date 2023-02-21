Михаил Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиМежду 1760 и 1764
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Семен Тимофеевич
Мать: 1-я Тимофеева
Бракосочетание
23.05.1746
Жена: Ирина Федоровна
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Анисия Михайловна
Мать ребёнка: Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Ирина Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1760 и 1764