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Михаил Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

Между 1760 и 1764

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Семен Тимофеевич

Мать: 1-я Тимофеева

Бракосочетание
23.05.1746

Жена: Ирина Федоровна

Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Анисия Михайловна

Мать ребёнка: Ирина Федоровна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Ирина Федоровна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1760 и 1764
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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