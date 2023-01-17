Матрона Семеновна
Место рождения
Дата рождения31.03.1749
Дата смертиМежду 1750 и 1755
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1749
Отец: Семен Тимофеевич
Мать: Феодосия Алексеевна
Крещение
31.03.1749
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1750 и 1755