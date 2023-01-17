Матрона Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрона Семеновна

Матрона Семеновна

avatar

Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

31.03.1749

Дата смерти

Между 1750 и 1755

Пол

Женский

Отец

1697 г.р.

Мать

1707 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1749

Отец: Семен Тимофеевич

Мать: Феодосия Алексеевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
31.03.1749
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1750 и 1755
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close