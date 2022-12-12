Тушина (Нумцова) Меланья Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушина (Нумцова) Меланья Назаровна

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Место рождения

Надеино, Шиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Нумцов Назар Федоров

Мать: Нумцова Агафья Иванова

Надеино, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
06.11.1885

Муж: Тушин Роман Тихонов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.01.1887

Сын: Тушин Григорий

Отец ребёнка: Тушин Роман Тихонов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.08.1888

Дочь: Наталья Романовна

Отец ребёнка: Тушин Роман Тихонов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.09.1889

Дочь: Кочергина Анна Романовна

Отец ребёнка: Тушин Роман Тихонов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1892

Дочь: Лизунова Анна Романовна

Отец ребёнка: Тушин Роман Тихонов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
23.10.1893

Сын: Тушин Димитрий

Отец ребёнка: Тушин Роман Тихонов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
22.01.1896

Сын: Тушин Григорий Романов

Отец ребёнка: Тушин Роман Тихонов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
29.09.1897

Сын: Тушин Михаил Романов

Отец ребёнка: Тушин Роман Тихонов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
18.09.1899

Дочь: София Романовна

Отец ребёнка: Тушин Роман Тихонов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
09.02.1901

Дочь: Щеглова Евдокия Романовна

Отец ребёнка: Тушин Роман Тихонов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
13.07.1902

Сын: Тушин Владимир Романов

Отец ребёнка: Тушин Роман Тихонов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
13.09.1903

Дочь: София Романовна

Отец ребёнка: Тушин Роман Тихонов

Рождение ребёнка
1905

Сын: Тушин Илья Романович

Отец ребёнка: Тушин Роман Тихонов

Рождение ребёнка
26.05.1907

Сын: Тушин Илья Романович

Отец ребёнка: Тушин Роман Тихонов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
07.03.1909

Сын: Тушин Николай Романович

Отец ребёнка: Тушин Роман Тихонов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
26.03.1911

Дочь: Клавдия Романовна

Отец ребёнка: Тушин Роман Тихонов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Романовна

Отец ребёнка: Тушин Роман Тихонов

Смерть
Неизвестно
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