Тушина (Нумцова) Меланья Назаровна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Нумцов Назар Федоров
Мать: Нумцова Агафья Иванова
Муж: Тушин Роман Тихонов
Сын: Тушин Григорий
Отец ребёнка: Тушин Роман Тихонов
Дочь: Наталья Романовна
Отец ребёнка: Тушин Роман Тихонов
Дочь: Кочергина Анна Романовна
Отец ребёнка: Тушин Роман Тихонов
Дочь: Лизунова Анна Романовна
Отец ребёнка: Тушин Роман Тихонов
Сын: Тушин Димитрий
Отец ребёнка: Тушин Роман Тихонов
Отец ребёнка: Тушин Роман Тихонов
Сын: Тушин Михаил Романов
Отец ребёнка: Тушин Роман Тихонов
Дочь: София Романовна
Отец ребёнка: Тушин Роман Тихонов
Дочь: Щеглова Евдокия Романовна
Отец ребёнка: Тушин Роман Тихонов
Отец ребёнка: Тушин Роман Тихонов
Дочь: София Романовна
Отец ребёнка: Тушин Роман Тихонов
Сын: Тушин Илья Романович
Отец ребёнка: Тушин Роман Тихонов
Сын: Тушин Илья Романович
Отец ребёнка: Тушин Роман Тихонов
Отец ребёнка: Тушин Роман Тихонов
Дочь: Клавдия Романовна
Отец ребёнка: Тушин Роман Тихонов
Дочь: Агафья Романовна
Отец ребёнка: Тушин Роман Тихонов