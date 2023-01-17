Щеглова (Тушина) Евдокия Романовна
Место рождения
Дата рождения09.02.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1901
Отец: Тушин Роман Тихонов
Мать: Тушина Меланья Назаровна
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
11.02.1918
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
22.11.1923
Сын: Щеглов Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Щеглов Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
12.05.1931
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Щеглов Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щеглов Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щеглов Григорий Сергеевич
Смерть
Неизвестно