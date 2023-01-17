Щеглова (Тушина) Евдокия Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеглова (Тушина) Евдокия Романовна

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Место рождения

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

09.02.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

1868 г.р.

Муж

1894 г.р.

Дети

1923 г.р.
1931 г.р.
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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1901

Отец: Тушин Роман Тихонов

Мать: Тушина Меланья Назаровна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
11.02.1918

Муж: Щеглов Григорий Сергеевич

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
22.11.1923

Сын: Щеглов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Щеглов Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
12.05.1931

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Щеглов Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щеглов Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щеглов Григорий Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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