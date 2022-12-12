Щеглов Григорий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения21.09.1894
Дата смерти22.07.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1894
Отец: Щеглов Сергей Иванович
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
09.11.1912
Жена: Щеглова Марфа Михайлова
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
21.04.1915
Мать ребёнка: Щеглова Марфа Михайлова
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
21.04.1915
Мать ребёнка: Щеглова Марфа Михайлова
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
26.08.1916
Дочь: Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Щеглова Марфа Михайлова
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
11.02.1918
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
22.11.1923
Сын: Щеглов Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Щеглова Евдокия Романовна
Рождение ребёнка
12.05.1931
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Щеглова Евдокия Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щеглова Евдокия Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щеглова Евдокия Романовна
Смерть
22.07.1947
Михайло-Архангельская церковь