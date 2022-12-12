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Щеглов Григорий Сергеевич

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Место рождения

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.09.1894

Дата смерти

22.07.1947

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1894

Отец: Щеглов Сергей Иванович

Мать: Щеглова Агрипина Ивановна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
09.11.1912

Жена: Щеглова Марфа Михайлова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
21.04.1915

Сын: Щеглов Николай Григорьев

Мать ребёнка: Щеглова Марфа Михайлова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
21.04.1915

Сын: Щеглов Василий Григорьев

Мать ребёнка: Щеглова Марфа Михайлова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
26.08.1916

Дочь: Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Щеглова Марфа Михайлова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
11.02.1918

Жена: Щеглова Евдокия Романовна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
22.11.1923

Сын: Щеглов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Щеглова Евдокия Романовна

Рождение ребёнка
12.05.1931

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Щеглова Евдокия Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щеглова Евдокия Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щеглова Евдокия Романовна

Смерть
22.07.1947
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
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