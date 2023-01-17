Щеглова (Тушина) Агрипина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.06.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1864
Отец: Тушин Иоанн Матвеев
Мать: Тушина Мария Матвеева
Бракосочетание
26.10.1880
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
08.03.1882
Отец ребёнка: Щеглов Сергей Иванович
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
21.10.1883
Дочь: Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Щеглов Сергей Иванович
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
16.11.1885
Дочь: Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Щеглов Сергей Иванович
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
09.07.1888
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Щеглов Сергей Иванович
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
24.03.1892
Дочь: Голушкова Матрона Сергеевна
Отец ребёнка: Щеглов Сергей Иванович
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
21.09.1894
Сын: Щеглов Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Щеглов Сергей Иванович
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.02.1897
Дочь: Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Щеглов Сергей Иванович
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
16.04.1899
Дочь: Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Щеглов Сергей Иванович
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.06.1901
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Щеглов Сергей Иванович
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
03.07.1909
Дочь: Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Щеглов Сергей Иванович
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно