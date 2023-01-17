Щеглова (Тушина) Агрипина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеглова (Тушина) Агрипина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1864

Отец: Тушин Иоанн Матвеев

Мать: Тушина Мария Матвеева

Бракосочетание
26.10.1880

Муж: Щеглов Сергей Иванович

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
08.03.1882

Сын: Щеглов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Щеглов Сергей Иванович

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
21.10.1883

Дочь: Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Щеглов Сергей Иванович

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
16.11.1885

Дочь: Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Щеглов Сергей Иванович

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
09.07.1888

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Щеглов Сергей Иванович

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
24.03.1892

Дочь: Голушкова Матрона Сергеевна

Отец ребёнка: Щеглов Сергей Иванович

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
21.09.1894

Сын: Щеглов Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Щеглов Сергей Иванович

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.02.1897

Дочь: Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Щеглов Сергей Иванович

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
16.04.1899

Дочь: Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Щеглов Сергей Иванович

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.06.1901

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Щеглов Сергей Иванович

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
03.07.1909

Дочь: Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Щеглов Сергей Иванович

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
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