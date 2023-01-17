Тушина Мария Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти19.11.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Наталья Иоановна
Отец ребёнка: Тушин Иоанн Матвеев
Рождение ребёнка
?.06.1864
Дочь: Щеглова Агрипина Ивановна
Отец ребёнка: Тушин Иоанн Матвеев
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Тушин Иоанн Матвеев
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Павлова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Тушин Иоанн Матвеев
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Тушин Иоанн Матвеев
Рождение ребёнка
22.01.1877
Сын: Тушин Иоанн Иванов
Отец ребёнка: Тушин Иоанн Матвеев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
30.05.1879
Дочь: Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Тушин Иоанн Матвеев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
06.10.1880
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Тушин Иоанн Матвеев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
01.02.1883
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Тушин Иоанн Матвеев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
06.09.1886
Дочь: Софья Ивановна
Отец ребёнка: Тушин Иоанн Матвеев
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тушин Иоанн Матвеев
Смерть
19.11.1903
Причина смерти: от язвы | Михайло-Архангельская церковь