Тушина Мария Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТушина Мария Матвеева

Тушина Мария Матвеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

19.11.1903

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Наталья Иоановна

Отец ребёнка: Тушин Иоанн Матвеев

Рождение ребёнка
?.06.1864

Дочь: Щеглова Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Тушин Иоанн Матвеев

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Тушин Иоанн Матвеев

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Павлова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Тушин Иоанн Матвеев

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Тушин Иоанн Матвеев

Рождение ребёнка
22.01.1877

Сын: Тушин Иоанн Иванов

Отец ребёнка: Тушин Иоанн Матвеев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
30.05.1879

Дочь: Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Тушин Иоанн Матвеев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
06.10.1880

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Тушин Иоанн Матвеев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
01.02.1883

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Тушин Иоанн Матвеев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
06.09.1886

Дочь: Софья Ивановна

Отец ребёнка: Тушин Иоанн Матвеев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тушин Иоанн Матвеев

Смерть
19.11.1903
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от язвы | Михайло-Архангельская церковь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close