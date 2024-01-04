Щеглов Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Щеглов Иван Иванов
Мать: Щеглова Февронья Фомина
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
26.10.1880
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
08.03.1882
Мать ребёнка: Щеглова Агрипина Ивановна
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
21.10.1883
Дочь: Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Щеглова Агрипина Ивановна
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
16.11.1885
Дочь: Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Щеглова Агрипина Ивановна
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
09.07.1888
Дочь: Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Щеглова Агрипина Ивановна
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
24.03.1892
Дочь: Голушкова Матрона Сергеевна
Мать ребёнка: Щеглова Агрипина Ивановна
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
21.09.1894
Сын: Щеглов Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Щеглова Агрипина Ивановна
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.02.1897
Дочь: Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Щеглова Агрипина Ивановна
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
16.04.1899
Дочь: Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Щеглова Агрипина Ивановна
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.06.1901
Дочь: Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Щеглова Агрипина Ивановна
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
03.07.1909
Дочь: Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Щеглова Агрипина Ивановна
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно