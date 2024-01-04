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Щеглов Сергей Иванович

Место рождения

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Щеглов Иван Иванов

Мать: Щеглова Февронья Фомина

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
26.10.1880

Жена: Щеглова Агрипина Ивановна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
08.03.1882

Сын: Щеглов Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Щеглова Агрипина Ивановна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
21.10.1883

Дочь: Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Щеглова Агрипина Ивановна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
16.11.1885

Дочь: Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Щеглова Агрипина Ивановна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
09.07.1888

Дочь: Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Щеглова Агрипина Ивановна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
24.03.1892

Дочь: Голушкова Матрона Сергеевна

Мать ребёнка: Щеглова Агрипина Ивановна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
21.09.1894

Сын: Щеглов Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Щеглова Агрипина Ивановна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.02.1897

Дочь: Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Щеглова Агрипина Ивановна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
16.04.1899

Дочь: Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Щеглова Агрипина Ивановна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.06.1901

Дочь: Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Щеглова Агрипина Ивановна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
03.07.1909

Дочь: Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Щеглова Агрипина Ивановна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
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