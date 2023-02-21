Щеглова Февронья Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеглова Февронья Фомина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

01.05.1890

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Щеглов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Щеглов Иван Иванов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1856

Сын: Щеглов Иван Иванов

Отец ребёнка: Щеглов Иван Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щеглов Николай Иванович

Отец ребёнка: Щеглов Иван Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щеглов Михаил Иоанов

Отец ребёнка: Щеглов Иван Иванов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
01.05.1890
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от удушья | Михайло-Архангельская церковь
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