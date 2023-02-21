Щеглова Февронья Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти01.05.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Щеглов Иван Иванов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1856
Сын: Щеглов Иван Иванов
Отец ребёнка: Щеглов Иван Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Щеглов Иван Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щеглов Михаил Иоанов
Отец ребёнка: Щеглов Иван Иванов
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
01.05.1890
Причина смерти: от удушья | Михайло-Архангельская церковь