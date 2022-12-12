Щеглова (Волкова) Марфа Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеглова (Волкова) Марфа Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

20.09.1916

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1912

Муж: Щеглов Григорий Сергеевич

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
21.04.1915

Сын: Щеглов Николай Григорьев

Отец ребёнка: Щеглов Григорий Сергеевич

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
21.04.1915

Сын: Щеглов Василий Григорьев

Отец ребёнка: Щеглов Григорий Сергеевич

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
26.08.1916

Дочь: Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Щеглов Григорий Сергеевич

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
20.09.1916
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от чахотки | Михайло-Архангельская церковь
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