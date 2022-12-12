Щеглова (Волкова) Марфа Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти20.09.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1912
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
21.04.1915
Отец ребёнка: Щеглов Григорий Сергеевич
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
21.04.1915
Отец ребёнка: Щеглов Григорий Сергеевич
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
26.08.1916
Дочь: Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Щеглов Григорий Сергеевич
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
20.09.1916
Причина смерти: от чахотки | Михайло-Архангельская церковь