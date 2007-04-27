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Щеглов Михаил Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1923

Дата смерти

27.04.2007

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1923

Отец: Щеглов Григорий Сергеевич

Мать: Щеглова Евдокия Романовна

Рождение ребёнка
13.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щеглова Анна Федоровна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щеглова Анна Федоровна

Смерть
27.04.2007
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