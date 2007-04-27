Щеглов Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1923
Дата смерти27.04.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1923
Рождение ребёнка
13.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щеглова Анна Федоровна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щеглова Анна Федоровна
Смерть
27.04.2007