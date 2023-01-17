Лизунова (Тушина) Анна Романовна
Место рождения
Дата рождения01.02.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1892
Отец: Тушин Роман Тихонов
Мать: Тушина Меланья Назаровна
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
25.04.1910
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
23.05.1911
Дочь: Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Лизунов Дмитрий Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
07.10.1913
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Лизунов Дмитрий Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
19.02.1916
Отец ребёнка: Лизунов Дмитрий Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно