Лизунова (Тушина) Анна Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛизунова (Тушина) Анна Романовна

Лизунова (Тушина) Анна Романовна

avatar

Место рождения

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.02.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1892

Отец: Тушин Роман Тихонов

Мать: Тушина Меланья Назаровна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
25.04.1910

Муж: Лизунов Дмитрий Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
23.05.1911

Дочь: Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Лизунов Дмитрий Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
07.10.1913

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Лизунов Дмитрий Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
19.02.1916

Сын: Лизунов Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Лизунов Дмитрий Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close