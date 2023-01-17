Нумцова Агафья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти19.10.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Тушина Меланья Назаровна
Отец ребёнка: Нумцов Назар Федоров
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Молоткова Анна Назаровна
Отец ребёнка: Нумцов Назар Федоров
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Нумцов Назар Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титова Екатерина Назаровна
Отец ребёнка: Нумцов Назар Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нумцов Назар Федоров
Смерть
19.10.1888
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от горячки | Михайло-Архангельская церковь