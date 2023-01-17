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Нумцова Агафья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

19.10.1888

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Тушина Меланья Назаровна

Отец ребёнка: Нумцов Назар Федоров

Надеино, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Молоткова Анна Назаровна

Отец ребёнка: Нумцов Назар Федоров

Надеино, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Нумцев Максим Назаров

Отец ребёнка: Нумцов Назар Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова Екатерина Назаровна

Отец ребёнка: Нумцов Назар Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нумцов Назар Федоров

Смерть
19.10.1888
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от горячки | Михайло-Архангельская церковь
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