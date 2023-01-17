Нумцов Назар Федоров
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти30.11.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Нумцов Федор Минаев
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Тушина Меланья Назаровна
Мать ребёнка: Нумцова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Молоткова Анна Назаровна
Мать ребёнка: Нумцова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Нумцова Агафья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нумцова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титова Екатерина Назаровна
Мать ребёнка: Нумцова Агафья Иванова
Смерть
30.11.1895
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от тифа | Михайло-Архангельская церковь