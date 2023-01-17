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Нумцов Назар Федоров

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Место рождения

Надеино, Шиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

30.11.1895

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Нумцов Федор Минаев

Мать: Нумцова Настасья Куприанова

Надеино, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Тушина Меланья Назаровна

Мать ребёнка: Нумцова Агафья Иванова

Надеино, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Молоткова Анна Назаровна

Мать ребёнка: Нумцова Агафья Иванова

Надеино, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Нумцев Максим Назаров

Мать ребёнка: Нумцова Агафья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нумцова Агафья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова Екатерина Назаровна

Мать ребёнка: Нумцова Агафья Иванова

Смерть
30.11.1895
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от тифа | Михайло-Архангельская церковь
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