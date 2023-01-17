Тушин Михаил Романов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТушин Михаил Романов

Тушин Михаил Романов

avatar

Место рождения

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

29.09.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1897

Отец: Тушин Роман Тихонов

Мать: Тушина Меланья Назаровна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
08.02.1916

Жена: Антонина Алексеева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Кузьмина Анна Михайловна

Мать ребёнка: Антонина Алексеева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close