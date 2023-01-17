Тушин Михаил Романов
Место рождения
Дата рождения29.09.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1897
Отец: Тушин Роман Тихонов
Мать: Тушина Меланья Назаровна
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
08.02.1916
Жена: Антонина Алексеева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Кузьмина Анна Михайловна
Мать ребёнка: Антонина Алексеева
Смерть
Неизвестно