(Овчинникова) Антонина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Овчинникова) Антонина Алексеева

(Овчинникова) Антонина Алексеева

avatar

Место рождения

Самарская губерня, Николаевский уезд, Тяглоозерская волость, деревня Садовки

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Самарская губерня, Николаевский уезд, Тяглоозерская волость, деревня Садовки
Бракосочетание
08.02.1916

Муж: Тушин Михаил Романов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Кузьмина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Тушин Михаил Романов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close