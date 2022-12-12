(Овчинникова) Антонина Алексеева
Место рожденияСамарская губерня, Николаевский уезд, Тяглоозерская волость, деревня Садовки
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Самарская губерня, Николаевский уезд, Тяглоозерская волость, деревня Садовки
Бракосочетание
08.02.1916
Муж: Тушин Михаил Романов
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Кузьмина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Тушин Михаил Романов
Смерть
Неизвестно