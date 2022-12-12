Кочергина (Тушина) Анна Романовна
Место рождения
Дата рождения09.09.1889
Дата смерти23.09.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1889
Отец: Тушин Роман Тихонов
Мать: Тушина Меланья Назаровна
Бракосочетание
10.01.1907
Рождение ребёнка
01.12.1907
Дочь: Тушина Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Кочергин Дмитрий Арсеньев
Рождение ребёнка
15.03.1910
Сын: Кочергин Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Кочергин Дмитрий Арсеньев
Рождение ребёнка
24.03.1911
Дочь: Серафима Дмитриевна
Отец ребёнка: Кочергин Дмитрий Арсеньев
Рождение ребёнка
21.09.1912
Дочь: Юдина Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Кочергин Дмитрий Арсеньев
Рождение ребёнка
01.04.1915
Дочь: Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Кочергин Дмитрий Арсеньев
Рождение ребёнка
20.08.1918
Сын: Кочергин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Кочергин Дмитрий Арсеньев
Смерть
23.09.1971