Кочергина (Тушина) Анна Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергина (Тушина) Анна Романовна

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Место рождения

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

09.09.1889

Дата смерти

23.09.1971

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1889

Отец: Тушин Роман Тихонов

Мать: Тушина Меланья Назаровна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
10.01.1907

Муж: Кочергин Дмитрий Арсеньев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.12.1907

Дочь: Тушина Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Кочергин Дмитрий Арсеньев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.03.1910

Сын: Кочергин Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Кочергин Дмитрий Арсеньев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.03.1911

Дочь: Серафима Дмитриевна

Отец ребёнка: Кочергин Дмитрий Арсеньев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.09.1912

Дочь: Юдина Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Кочергин Дмитрий Арсеньев

Рождение ребёнка
01.04.1915

Дочь: Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Кочергин Дмитрий Арсеньев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.08.1918

Сын: Кочергин Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Кочергин Дмитрий Арсеньев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Смерть
23.09.1971
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