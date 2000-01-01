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Любимов Никанор Федотов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Любимов Федот

Мать: Ирина (?)

Бракосочетание
11.10.1861

Жена: Любимова Меланья Федорова

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
23.04.1865

Сын: Любимов Георгий Никанорович

Мать ребёнка: Любимова Меланья Федорова

Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
01.01.1874

Дочь: Ильина Татьяна Никаноровна

Мать ребёнка: Любимова Меланья Федорова

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
20.03.1874

Сын: Любимов Яков Никанорович

Мать ребёнка: Любимова Меланья Федорова

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любимов Иван Никанорович

Мать ребёнка: Любимова Меланья Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любимов Александр Никанорович

Мать ребёнка: Любимова Меланья Федорова

Смерть
Неизвестно
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