Любимов Никанор Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: Любимов Федот
Мать: Ирина (?)
Бракосочетание
11.10.1861
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
23.04.1865
Сын: Любимов Георгий Никанорович
Мать ребёнка: Любимова Меланья Федорова
Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
01.01.1874
Дочь: Ильина Татьяна Никаноровна
Мать ребёнка: Любимова Меланья Федорова
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
20.03.1874
Мать ребёнка: Любимова Меланья Федорова
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Любимова Меланья Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Любимов Александр Никанорович
Мать ребёнка: Любимова Меланья Федорова
Смерть
Неизвестно