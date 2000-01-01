Любимов Георгий Никанорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛюбимов Георгий Никанорович

Любимов Георгий Никанорович

avatar

Место рождения

Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый

Дата рождения

23.04.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1865

Отец: Любимов Никанор Федотов

Мать: Любимова Меланья Федорова

Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Бракосочетание
29.09.1889

Жена: Любимова Пелагея Георгиевна

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
20.01.1893

Сын: Любимов Иван Георгиевич

Мать ребёнка: Любимова Пелагея Георгиевна

Хутор Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
15.05.1902

Сын: Любимов Федор Георгиевич

Мать ребёнка: Любимова Пелагея Георгиевна

Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
08.04.1905

Дочь: Агапова Александра Георгиевна

Мать ребёнка: Любимова Пелагея Георгиевна

Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
25.03.1908

Дочь: Евдокия Георгиевна

Мать ребёнка: Любимова Пелагея Георгиевна

Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
28.06.1915

Дочь: Зинаида Георгиевна

Мать ребёнка: Любимова Пелагея Георгиевна

Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Любимова Пелагея Георгиевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close