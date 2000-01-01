Любимов Георгий Никанорович
Место рожденияРостовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Дата рождения23.04.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1865
Отец: Любимов Никанор Федотов
Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Бракосочетание
29.09.1889
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
20.01.1893
Мать ребёнка: Любимова Пелагея Георгиевна
Хутор Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
15.05.1902
Мать ребёнка: Любимова Пелагея Георгиевна
Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
08.04.1905
Дочь: Агапова Александра Георгиевна
Мать ребёнка: Любимова Пелагея Георгиевна
Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
25.03.1908
Дочь: Евдокия Георгиевна
Мать ребёнка: Любимова Пелагея Георгиевна
Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
28.06.1915
Дочь: Зинаида Георгиевна
Мать ребёнка: Любимова Пелагея Георгиевна
Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Георгиевна
Мать ребёнка: Любимова Пелагея Георгиевна
Смерть
Неизвестно