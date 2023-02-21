Любимова (Пятибратова) Меланья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова (Пятибратова) Меланья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Пятибратов (pyatibratov) Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
11.10.1861

Муж: Любимов Никанор Федотов

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
23.04.1865

Сын: Любимов Георгий Никанорович

Отец ребёнка: Любимов Никанор Федотов

Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
01.01.1874

Дочь: Ильина Татьяна Никаноровна

Отец ребёнка: Любимов Никанор Федотов

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
20.03.1874

Сын: Любимов Яков Никанорович

Отец ребёнка: Любимов Никанор Федотов

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любимов Иван Никанорович

Отец ребёнка: Любимов Никанор Федотов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любимов Александр Никанорович

Отец ребёнка: Любимов Никанор Федотов

Смерть
Неизвестно
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