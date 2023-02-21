Любимова (Пятибратова) Меланья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: Пятибратов (pyatibratov) Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
11.10.1861
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
23.04.1865
Сын: Любимов Георгий Никанорович
Отец ребёнка: Любимов Никанор Федотов
Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
01.01.1874
Дочь: Ильина Татьяна Никаноровна
Отец ребёнка: Любимов Никанор Федотов
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
20.03.1874
Отец ребёнка: Любимов Никанор Федотов
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Любимов Никанор Федотов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Любимов Александр Никанорович
Отец ребёнка: Любимов Никанор Федотов
Смерть
Неизвестно