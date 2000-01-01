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Любимов Иван Никанорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Любимов Никанор Федотов

Мать: Любимова Меланья Федорова

Рождение ребёнка
19.05.1889

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья Никитична

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
16.10.1891

Сын: Любимов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Никитична

Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
08.09.1894

Дочь: Нежнова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья Никитична

Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
30.03.1903

Сын: Любимов Иван Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Никитична

Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любимов Матвей Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Никитична

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Никитична

Смерть
Неизвестно
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