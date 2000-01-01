Любимов Иван Никанорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Любимов Никанор Федотов
Рождение ребёнка
19.05.1889
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Никитична
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
16.10.1891
Мать ребёнка: Прасковья Никитична
Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
08.09.1894
Дочь: Нежнова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Никитична
Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
30.03.1903
Мать ребёнка: Прасковья Никитична
Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Прасковья Никитична
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Никитична
Смерть
Неизвестно