Любимов Матвей Иванович
Место рожденияСтаница Екатериненская Великого Войска Донского
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Любимов Иван Никанорович
Мать: Прасковья Никитична
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Бракосочетание
09.11.1901
Жена: Любимова Елена Васильева
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
16.08.1902
Дочь: Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Любимова Елена Васильева
Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
13.07.1904
Дочь: Ольга Матвеевна
Мать ребёнка: Любимова Елена Васильева
Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
03.08.1910
Мать ребёнка: Любимова Елена Васильева
Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Смерть
Неизвестно