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Любимов Матвей Иванович

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Место рождения

Станица Екатериненская Великого Войска Донского

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Любимов Иван Никанорович

Мать: Прасковья Никитична

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Бракосочетание
09.11.1901

Жена: Любимова Елена Васильева

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
16.08.1902

Дочь: Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Любимова Елена Васильева

Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
13.07.1904

Дочь: Ольга Матвеевна

Мать ребёнка: Любимова Елена Васильева

Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
03.08.1910

Сын: Любимов Матвей Матвеевич

Мать ребёнка: Любимова Елена Васильева

Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Смерть
Неизвестно
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