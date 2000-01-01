(Кубанкина (?)) Прасковья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1889
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Любимов Иван Никанорович
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
16.10.1891
Отец ребёнка: Любимов Иван Никанорович
Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
08.09.1894
Дочь: Нежнова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Любимов Иван Никанорович
Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
30.03.1903
Отец ребёнка: Любимов Иван Никанорович
Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Любимов Иван Никанорович
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно