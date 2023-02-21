Любимова (Сычева) Елена Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова (Сычева) Елена Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1901

Муж: Любимов Матвей Иванович

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
16.08.1902

Дочь: Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Любимов Матвей Иванович

Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
13.07.1904

Дочь: Ольга Матвеевна

Отец ребёнка: Любимов Матвей Иванович

Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
03.08.1910

Сын: Любимов Матвей Матвеевич

Отец ребёнка: Любимов Матвей Иванович

Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Смерть
Неизвестно
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