Любимова (Сычева) Елена Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1901
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
16.08.1902
Дочь: Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Любимов Матвей Иванович
Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
13.07.1904
Дочь: Ольга Матвеевна
Отец ребёнка: Любимов Матвей Иванович
Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
03.08.1910
Отец ребёнка: Любимов Матвей Иванович
Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Смерть
Неизвестно