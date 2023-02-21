Любимов Федот
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1820
Отец: Любимов ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1839
Мать ребёнка: Ирина (?)
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
Около 1840
Мать ребёнка: Ирина (?)
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Сальникова Евдокия Федотова
Мать ребёнка: Ирина (?)
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
Около 1843
Мать ребёнка: Ирина (?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Любимов Иван Федотов
Мать ребёнка: Ирина (?)
Смерть
Неизвестно