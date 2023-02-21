Любимов Федот — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимов Федот

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Любимов ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Любимов Игнат Федотов

Мать ребёнка: Ирина (?)

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Любимов Андрей Федотов

Мать ребёнка: Ирина (?)

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Сальникова Евдокия Федотова

Мать ребёнка: Ирина (?)

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Любимов Никанор Федотов

Мать ребёнка: Ирина (?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любимов Иван Федотов

Мать ребёнка: Ирина (?)

Смерть
Неизвестно
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