Ирина (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина (?)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Любимов Игнат Федотов

Отец ребёнка: Любимов Федот

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Любимов Андрей Федотов

Отец ребёнка: Любимов Федот

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Сальникова Евдокия Федотова

Отец ребёнка: Любимов Федот

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Любимов Никанор Федотов

Отец ребёнка: Любимов Федот

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любимов Иван Федотов

Отец ребёнка: Любимов Федот

Смерть
Неизвестно
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