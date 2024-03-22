Волхонский (Алексахин) Семен Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волхонский (Алексахин) Семен Михайлович

Место рождения

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

26.01.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1851

Отец: Волхонский Михаил Лазарев

Мать: Наталья Дмитриева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
17.01.1872

Жена: Волхонская Татьяна Казьмина

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.10.1874

Дочь: Пелагея Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.08.1876

Сын: Волхонский Андрей Семенович

Мать ребёнка: Волхонская Татьяна Казьмина

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.10.1878

Сын: Волхонский Филипп Семенович

Мать ребёнка: Волхонская Татьяна Казьмина

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.11.1879

Сын: Волхонский Михаил Семенович

Мать ребёнка: Волхонская Татьяна Казьмина

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.08.1882

Дочь: Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Волхонская Татьяна Казьмина

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.09.1885

Сын: Волхонский Никита Семенович

Мать ребёнка: Волхонская Татьяна Казьмина

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Белова Анастасия Семеновна

Мать ребёнка: Волхонская Татьяна Казьмина

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
12.11.1893

Жена: Волхонская Соломония Абрамова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.01.1903

Дочь: Бочкова Матрена Семеновна

Мать ребёнка: Волхонская Соломония Абрамова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.03.1906

Сын: Волхонский Василий Семенович

Мать ребёнка: Волхонская Соломония Абрамова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Семеновна

Мать ребёнка: Волхонская Татьяна Казьмина

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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