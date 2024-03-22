Волхонский (Алексахин) Семен Михайлович
Место рождения
Дата рождения26.01.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1851
Отец: Волхонский Михаил Лазарев
Мать: Наталья Дмитриева
Бракосочетание
17.01.1872
Рождение ребёнка
05.10.1874
Дочь: Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
08.08.1876
Сын: Волхонский Андрей Семенович
Мать ребёнка: Волхонская Татьяна Казьмина
Рождение ребёнка
06.10.1878
Сын: Волхонский Филипп Семенович
Мать ребёнка: Волхонская Татьяна Казьмина
Рождение ребёнка
05.11.1879
Сын: Волхонский Михаил Семенович
Мать ребёнка: Волхонская Татьяна Казьмина
Рождение ребёнка
24.08.1882
Дочь: Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Волхонская Татьяна Казьмина
Рождение ребёнка
13.09.1885
Сын: Волхонский Никита Семенович
Мать ребёнка: Волхонская Татьяна Казьмина
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Белова Анастасия Семеновна
Мать ребёнка: Волхонская Татьяна Казьмина
Бракосочетание
12.11.1893
Рождение ребёнка
01.01.1903
Дочь: Бочкова Матрена Семеновна
Мать ребёнка: Волхонская Соломония Абрамова
Рождение ребёнка
06.03.1906
Сын: Волхонский Василий Семенович
Мать ребёнка: Волхонская Соломония Абрамова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Семеновна
Мать ребёнка: Волхонская Татьяна Казьмина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно