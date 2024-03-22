Волхонская (Федотова) Татьяна Казьмина
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиС 1889 по 1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Федотов Казьма Большой
Мать: Федотова Дарья Прохорова
Бракосочетание
17.01.1872
Рождение ребёнка
08.08.1876
Сын: Волхонский Андрей Семенович
Отец ребёнка: Волхонский (алексахин) Семен Михайлович
Рождение ребёнка
06.10.1878
Сын: Волхонский Филипп Семенович
Отец ребёнка: Волхонский (алексахин) Семен Михайлович
Рождение ребёнка
05.11.1879
Сын: Волхонский Михаил Семенович
Отец ребёнка: Волхонский (алексахин) Семен Михайлович
Рождение ребёнка
24.08.1882
Дочь: Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Волхонский (алексахин) Семен Михайлович
Рождение ребёнка
13.09.1885
Сын: Волхонский Никита Семенович
Отец ребёнка: Волхонский (алексахин) Семен Михайлович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Белова Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Волхонский (алексахин) Семен Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Волхонский (алексахин) Семен Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
С 1889 по 1893