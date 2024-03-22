Волхонская (Федотова) Татьяна Казьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волхонская (Федотова) Татьяна Казьмина

Место рождения

Сосновка, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

С 1889 по 1893

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Федотов Казьма Большой

Мать: Федотова Дарья Прохорова

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
17.01.1872

Муж: Волхонский (алексахин) Семен Михайлович

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.08.1876

Сын: Волхонский Андрей Семенович

Отец ребёнка: Волхонский (алексахин) Семен Михайлович

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.10.1878

Сын: Волхонский Филипп Семенович

Отец ребёнка: Волхонский (алексахин) Семен Михайлович

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.11.1879

Сын: Волхонский Михаил Семенович

Отец ребёнка: Волхонский (алексахин) Семен Михайлович

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.08.1882

Дочь: Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Волхонский (алексахин) Семен Михайлович

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.09.1885

Сын: Волхонский Никита Семенович

Отец ребёнка: Волхонский (алексахин) Семен Михайлович

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Белова Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Волхонский (алексахин) Семен Михайлович

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Волхонский (алексахин) Семен Михайлович

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
С 1889 по 1893
Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
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