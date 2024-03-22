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Волхонский Никита Семенович

Место рождения

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

13.09.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1885

Отец: Волхонский (алексахин) Семен Михайлович

Мать: Волхонская Татьяна Казьмина

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.09.1906

Дочь: Феодора Никитична

Мать ребёнка: Волхонская Мария Зиновьевна

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.12.1912

Дочь: Татьяна Никитична

Мать ребёнка: Волхонская Мария Зиновьевна

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобанова Прасковья Никитична

Мать ребёнка: Волхонская Мария Зиновьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябова Анна Никитична

Мать ребёнка: Волхонская Мария Зиновьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия Никитична

Мать ребёнка: Волхонская Мария Зиновьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волхонская Мария Зиновьевна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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