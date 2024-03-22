Волхонский Никита Семенович
Место рождения
Дата рождения13.09.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1885
Рождение ребёнка
09.09.1906
Дочь: Феодора Никитична
Мать ребёнка: Волхонская Мария Зиновьевна
Рождение ребёнка
21.12.1912
Дочь: Татьяна Никитична
Мать ребёнка: Волхонская Мария Зиновьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобанова Прасковья Никитична
Мать ребёнка: Волхонская Мария Зиновьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябова Анна Никитична
Мать ребёнка: Волхонская Мария Зиновьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия Никитична
Мать ребёнка: Волхонская Мария Зиновьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно